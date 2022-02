Victime de son succès, le réseau social de Trump peine à répondre à la demande

Le nouveau réseau social de Donald Trump, "Truth Social", qui a entamé sa mise en ligne progressive, suscitait lundi un fort engouement mais était miné par des problèmes techniques.

L'application mobile, censée être entièrement fonctionnelle d'ici fin mars, plus d'un an après l'exclusion de l'ancien président américain des grandes plateformes, arrivait en tête des programmes gratuits les plus téléchargés de la boutique en ligne d'Apple aux Etats-Unis.

Quelques heures après le lancement de "Truth Social" sur l'App Store américain, de nombreux utilisateurs, dont des journalistes de l'AFP, ont toutefois indiqué ne pas encore avoir accès au réseau social.

"Truth Social" - truth signifie "vérité" en anglais - a été présenté par Donald Trump comme une alternative à Facebook, Twitter et YouTube, dont il a été banni après l'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021. Il est accusé d'avoir incité ses partisans à la violence.