Victime de son succès, Ibiza ne parvient plus à loger ses habitants

Pour les habitants, trouver un toit est un casse-tête, si bien que certains, nés dans l’île doivent se résoudre à la quitter. Pour tenter de remédier à cette situation, Rafel Ruiz le maire d’Ibiza, défend une mesure choc : interdire l’achat de biens immobiliers à ceux qui ne résident pas dans l’île "les gens qui viennent en vacances doivent se loger dans des hôtels. Ils ne devraient pas pouvoir se construire une maison pour venir 15 jours l’été en vacances à Ibiza", explique l’élu socialiste, dont l’idée a été reprise par la présidente des Baléares, qui réclame à Madrid et Bruxelles une exception liée à l’insularité.

Nos habitants n’ont plus accès à ce droit

"Je sais que c’est difficile à mettre en œuvre : on est dans l’Union européenne et dans un système où n’importe qui peut acheter la maison qu’il veut. Mais moi je dis que le logement est un droit et pas un bien marchand comme un téléphone portable ou des lunettes. Nos habitants n’ont plus accès à ce droit. Pour éviter de mourir de succès, il faut mettre en place des réglementations sérieuses et différentes à celles d’autres endroits."