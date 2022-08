Victime de soif excessive ? Vous souffrez peut-être de polydipsie !

Pour les causes physiques : faire le tri et identifier la cause d’une perte d’eau est facile pour les néphrologues spécialistes des reins. Il existe des tests sanguins et urinaires pendant lesquels on fait un test de la soif au patient. les médecins vont pouvoir analyser si le rein est capable de concentrer l’ensemble des urines et voir si le taux de sodium reste " normal ".

Pour les causes psychologiques : les tests durent une, voir deux demi-journées et consistent à priver le patient d’eau avec une prise de sang toutes les heures. Si la veille, le patient urinait abondamment, c’est qu’il avait consommé une grande quantité d’eau. Avec ce test, on va pouvoir juger si les reins et glandes fonctionnent bien ou non et établir un diagnostic.

Le traitement de la polydipsie dépend de son origine et de son évolution, elle demande :

une prise en charge en neurologie , en cas de troubles cérébraux,

un suivi psychiatrique , en cas de troubles psychologiques ,

un traitement médicamenteux en cas de diabète

une prise charge en néphrologie s i souci rénal

une injection de l’hormone antidiurétique s i il y a une présence de tumeur hypophysaire

