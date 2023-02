Victime de deepfake porno, la streameuse QTCinderella remet en lumière le phénomène des cyberviolences

Comment lutter contre le phénomène des deepfake ? "C’est toute la question ! Approfondir la technologie d’une vidéo est de plus en plus facile. En revanche, apprendre à un algorithme à détecter la transformation d’une image ça prend du temps. Facebook et Adobe travaillent déjà dessus. Les solutions prennent plus de temps à être développée et il faut financer une recherche", plaide Manon El’assaidi.

À cela, s’ajoute souvent l’incompréhension des phénomènes de cyberviolences de la part des victimes elles-mêmes, de l’entourage et des institutions. "Ici, on parle de streameuses et de Twitch mais je donne encore des cours à des femmes qui ne comprennent pas bien Facebook et qui sont harcelées sur Messenger. Les femmes se sentent généralement seules et démunies. Elles ne savent pas quoi faire, si elles doivent répondre ou non. Il n’y a pas toujours de lieu pour répondre à ces questions", souligne Manon El’assaidi.

Elle se souvient d’ailleurs d’une victime à qui la police avait demandé pourquoi elle était sur les réseaux sociaux. "C’est un peu comme si on lui avait dit : pourquoi tu portes une mini-jupe ?", réagit-elle. De son côté, Ilaria Giglio parle de quelques streameuses qui ont déjà porté plainte "mais c’est toujours compliqué car comme pour le harcèlement en général ce n’est pas encore toujours écouté".

Ainsi, certaines streameuses du collectif ont parfois exprimé une certaine démotivation. "Quand ça se passe, on s’entraide, on essaie de trouver des solutions. Je ne pense pas qu’une streameuse ait déjà arrêté pour ces raisons", assure toutefois Ilaria Giglio.

Selon une enquête à l’échelle mondiale du Plan International de 2020, plus d’une fille interrogée sur deux a été victime de harcèlement ou d’abus en ligne au moins une fois dans sa vie. Et "une fille sur cinq a quitté ou réduit considérablement son utilisation d’une plateforme de réseaux sociaux après avoir été harcelée". L’objectif des auteurs de cyberviolence étant justement "que les femmes quittent l’espace public", dont les réseaux sociaux et internet, explique Manon El’assaidi.

En Belgique, le nouveau Code pénal devrait davantage protéger les victimes de harcèlement notamment en ligne. Désormais, il suffira d’un seul message, d’un seul acte pour parler de harcèlement.

Manon El’assaidi parle également de protocoles qui peuvent être mis en place lorsqu’on est victime de cyberviolences. Le premier conseil étant de ne pas rester seul.e. Le collectif Stream’Her a justement été créé dans cet esprit "pour mettre en avant les streameuses mais aussi pour leur offrir un espace safe où on peut s’entraider, poser ses questions techniques ou plus délicates notamment liées aux violences", raconte Ilaria Giglio.

Enfin, il existe d’autres ressources comme Child Focus (numéro d’urgence gratuit : 116 000), si la victime est mineure ; la ligne gratuite de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes en cas de revenge porn (numéro d’urgence : 0800/12 800) ; ou encore le numéro d’écoute en cas de violences conjugales (0800/30 030).