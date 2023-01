Victime d’une triple crise, les Ecuries du petit chalet (Jalhay) lancent un appel à l’aide

Les Ecuries du Petit Chalet, à Nivezé, dans la commune de Jalhay, n’en peuvent plus financièrement. A la fois écurie et ferme pédagogique, cette asbl qui recueille aussi des animaux abandonnés subit de plein fouet les effets d’une triple crise. Au point de menacer sa survie. Alors sa présidente lance un appel à l’aide avec une proposition originale.

Covid, inondations, énergie, rien n’a été épargné à l’asbl ACWEJ : " Avec le covid, on a eu une année catastrophique puisque tout fermait et qu’il n’y a eu aucune aide. L’année d’après, on a eu les inondations, avec des dégâts matériels, et surtout des retombées catastrophiques puisque les enfants venaient ici et étaient dehors toute la journée, donc quand il fait infect il n’y a plus personne qui vient. Résultat, on a fait un tiers du chiffre habituel. Et maintenant on a cette crise (énergétique) qui est le coup de grâce. La clientèle est restée fidèle mais ils n’ont plus les moyens de venir des semaines entières. On a donc des enfants qui viennent un peu au compte-goutte ", détaille Anne-Chantal de Lamotte, présidente de l’association.

Cette asbl s’est aussi donné une mission de mixité sociale : " On a notamment des enfants qui sont porteurs de handicap et des enfants qui ont des familles compliquées. Et la combinaison est assez chouette parce que les enfants qui sont dans une vie paisible se rendent compte de la chance qu’ils ont et ceux qui ont un peu moins de chance se rendent compte qu’il y a moyen d’avoir des objectifs de vie qui sont paisibles et non-violents ", précise-t-elle.

Pour s’en sortir, un appel à l’aide a été lancé. Avec une proposition de parrainage : " On a eu cette idée de chercher des personnes qui pourraient parrainer les animaux. L’idée de départ était d’avoir 1000 personnes qui donneraient 3,5 euros par mois. J’ai eu des retours terribles. On a eu beaucoup de personnes qui sont venues choisir un animal au feeling, qui étaient venues pour parrainer un poney par exemple et qui sont reparties en parrainant une vache ", explique encore Anne-Chantal de Lamotte.

Les détails pour un parrainage sont disponibles sur le site ACWEJ.be.