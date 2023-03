Victime d'une neuropathie, l'ancien standardman Daouda Peeters reprend enfin l'entraînement après 1 an et demi sans jouer

Daouda Peeters a enfin retrouvé le chemin de l’entraînement près d’un an et demi après qu’une neuropathie lui ait été diagnostiquée. Le milieu de terrain belge de la Juventus NextGen (D3 italienne) a en effet été victime du syndrome de Guillain-Barré, une maladie auto-immune qui attaque le système nerveux et peut engendrer la paralysie.

Peeters, 24 ans, s’est vu diagnostiquer cette maladie en automne 2021 alors qu’il défendait les couleurs du Standard. Convoqué par Maurizio Sarri puis Andrea Pirlo avec l’équipe première de la Juvenus lors des saisons 2019-2020 et 2020-2021, Peeters était venu chercher du temps de jeu en Belgique après être devenu le premier Belge à porter le maillot de la Vieille Dame en Serie A.

Un temps de jeu qu’il a trouvé dans un premier temps, avec 5 apparitions sous le maillot des Rouches. Puis la maladie est arrivée.

Incapable de s’entraîner, Peeters a dû mettre le football de côté. Au plus fort de la maladie, l’ancien médian des Diablotins a même éprouvé des difficultés à marcher.

Après une longue convalescence, Peeters semble enfin de retour. "Bienvenue à nouveau sur la pelouse", a twitté la Juventus Next Gen jeudi alors le Belge rejoignait ses équipiers à l’entraînement.

On attend désormais de le revoir en match officiel, ce qui n’est plus arrivé depuis le 1er octobre 2021 face au KV Malines.