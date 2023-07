Victime d’une grave blessure, David Silva prend sa retraite à 37 ans

Souffrant d’une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche contractée la semaine dernière, le milieu offensif espagnol David Silva a annoncé jeudi sur ses réseaux sociaux prendre sa retraite sportive à l’âge de 37 ans.

"Merci beaucoup… Le football", a sobrement publié Silva sur ses réseaux sociaux, accompagnant son message d’une vidéo d’adieux retraçant son parcours, ses buts, ses dribbles, ses trophées.

Des trophées, le vétéran espagnol en a accumulés un certain nombre au cours d’une carrière longue de 20 ans. Notamment sous les couleurs de l’équipe d’Espagne, pour laquelle il compte 125 sélections (septième joueur le plus capé) et 35 buts (quatrième meilleur buteur).

Il est l’un des acteurs majeurs du triplé Euro-2008 – Mondial-2010 – Euro-2012 d’une Roja ultra-dominante sur les scènes continentale et mondiale. Il marque au cours des trois compétitions, notamment lors de la finale de 2012 face à l’Italie (4-0).

La carrière en club du natif des Îles Canaries, un 8 janvier 1986, fut tout autant couronnée de succès. Formé à Valence, "El Mago" (Le Magicien) remporte une Coupe du Roi avec le club Ché avant de filer en Angleterre, à Manchester City.

Un total de 436 rencontres sous le maillot Citizen, 77 réalisations et dix saisons pleines font de David Silva une vedette de Manchester City. Il prend part au titre fondateur de champion d’Angleterre en 2012, lorsqu’un but de Sergio Agüero dans le temps additionnel de la dernière journée offre à City le sacre, 44 ans après.

Trois autres titres de Premier League suivent (2014, 2018, 2018), ainsi que deux Coupes d’Angleterre et cinq Coupes de la Ligue. En 2020, Silva retourne en Espagne, à la Real Sociedad, où il dispute les trois dernières saisons de sa carrière, empochant une nouvelle Coupe du Roi au passage.

Tantôt au cœur du jeu, tantôt sur l’aile gauche, Silva a brillé par sa technique soyeuse, sa vision de jeu aiguisée et son sens du but.

"Votre baguette ne cessera jamais de briller. Au revoir, Magicien", a rendu hommage la Real Sociedad sur les réseaux, tandis que Manchester City a remercié sa "légende pour sa carrière incroyable".