Victime d'une blessure à la selle, Cian Uijtdebroeks a pensé à l’abandon malgré "des super jambes"

Pour son premier Grand Tour, Cian Uijtdebroeks a passé une journée de plus parmi les meilleurs, lors de la 14e étape de Vuelta. Si l’étape était relativement calme pour les coureurs du classement général, le jeune Belge a connu une journée compliquée. Uijtdebroeks est victime d’une blessure à la selle depuis plusieurs jours, qui l’a pratiquement poussé à l’abandon.

À l’arrivée de cette 14e étape, Cian Uijtdebroeks a expliqué à ses soigneurs qu’il a pensé à l’abandon en milieu d’étape, tant la douleur était intense. "Ça faisait très mal au milieu de la course, j’étais vraiment à la limite. Après ça allait mieux, mais pendant la descente du premier col, c’était vraiment terrible. Je n’étais pratiquement jamais assis sur ma selle car ce n’était juste pas possible. Il faut qu’on trouve une solution pour améliorer cela parce que ça fait vraiment mal."

Une situation frustrante pour le premier belge du classement général de la Vuelta, dont les jambes semblent excellentes en cette fin de deuxième semaine. "Aujourd’hui ce n’était pas trop dur et je me sentais vraiment bien. Je n’ai jamais vraiment été mis en difficulté. Donc c’est difficile parce que je sens que j’ai des super jambes mais je ne suis pas droit sur le vélo."

Uijtdebroeks a terminé l’étape au chaud dans le groupe des favoris et conserve sa neuvième place au classement général. "Je me sentais vraiment bien et je n’ai jamais vraiment été à la limite. Mais ça ne servait à rien d’attaquer ici. L’arrivée n’était pas assez difficile et Bahrein faisait le tempo. Mais les jambes étaient vraiment super et j’ai l’impression qu’elles s’améliorent de jour en jour."