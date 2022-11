Victime d’un souci mécanique Fem van Empel fait demi-tour, court en portant son vélo et s’impose quand même à Namur

Plus la bataille est difficile, plus la victoire est belle. Voilà un dicton très à propos pour Fem van Empel ce samedi. La toute nouvelle championne d’Europe de cyclocross s’est fait une belle frayeur au deuxième tour sur le parcours de l’Euro à la citadelle de Namur. Alors qu’elle dominait la course, la Néerlandaise s’est rendu compte que son vélo avait un problème technique alors qu’elle passait à côté de la zone technique. Plutôt que de se rendre à la prochaine zone, elle a eu la lucidité de faire demi-tour, portant son vélo à bout de bras. Elle s’est alors munie d’un autre vélo pour rouler droit vers le titre et refaire son petit retard à la suite de cet imprévu.

Une histoire insolite qui aurait pu pénaliser la jeune femme, mais c’est bien elle qui a passé la ligne d’arrivée namuroise en premier. Chapeau madame !