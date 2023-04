Victime d’un accrochage, Mick Jagger restera un amoureux de belles cylindrées

Un jour du mois d’août 1966, Mick Jagger se promène dans Londres avec Christine Shrimpton, sa petite amie du moment, dans une Aston Martin DB6 et un camion de livraison lui refuse la priorité et emboutit l’Aston du côté de la passagère. La jolie Christine Shrimpton n’est pas blessée. Par contre, l’ego de Mick en prend un coup, ce qui l’énerve par-dessus tout, c’est qu’une fois les policiers à peine débarqués, les photographes de quotidiens sont aussi sur place pour immortaliser la scène qui fait les choux gras de leur journal le lendemain. Et quand on va sur internet et qu’on trouve des images de cet accident : il n’y a que quelques personnes sur le trottoir pour vivre la scène. Aujourd’hui avec les téléphones portables, ce serait l’émeute.