Victime d’inceste, Emmanuelle Béart témoigne : "Parlons à nos enfants avant, faisons de la prévention avant"

Quelle est cette société où, dans le fond, on a l’impression que tout le monde est d’accord pour ne pas lutter contre…

Le personnage principal du film c’est le silence sur lequel les deux réalisatrices tentent de mettre des mots.

"Au vu de l’ampleur de ce désastre, nous pouvons tous nous demander quelle est cette société où, dans le fond, on a l’impression que tout le monde est d’accord pour ne pas lutter contre. Ce film existe. Je ne sais pas encore les répercussions qu’il aura sur moi, mais je sais que je l’ai fait aussi par amour pour l’enfant que j’ai été." Ces mots sont ceux d’Emmanuelle Béart dans le documentaire "Un silence si bruyant".

Si l’actrice est sortie de son silence avec ce film, c’est parce qu’elle a "trouvé l’outil pour le faire". Pendant un an Emmanuelle Béart et Anastasia Mikova ont cherché des témoignages. "J’étais en permanence percutée physiquement, psychologiquement par les paroles des autres. Par les mots que les autres avaient le courage de trouver et de dire. Je me suis dit que, dans le fond, si je n’y allais pas, c’était comme une sorte de malhonnêteté intellectuelle."

Le film aborde des thèmes comme l’amnésie traumatique, "toutes ces personnes pour qui l’horreur est au-delà de ce qu’on peut imaginer, où le cerveau va effacer les souvenirs pendant toute une partie de la vie", explique Anastasia Mikova. Le système judiciaire est aussi abordé. Et puis "toutes ces mères protectrices, ces mamans qui croient leurs enfants et qui essayent de s’engager dans une plainte et puis dans une procédure où elles se retrouvent sur le banc des accusés".

Depuis la sortie, les deux réalisatrices reçoivent des dizaines de messages par jour. "C’est comme une thérapie collective" pour les victimes ajoute Anastasia Mikova. Mais ce qu’attendent surtout les deux réalisatrices ce sont les réactions politiques.