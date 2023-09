Vicky Krieps, le visage de la haine raciale américaine dans le film belge 'The Wall'

Mais quelle actrice choisir pour se glisser dans la peau de cette femme qui ne connait pas de limites et incarne le mal ? Philippe Van Leeuw a très vite eu le visage de Vicky Krieps en tête. Comme beaucoup de cinéphiles et de professionnels, il l'a découverte dans Phantom Thread, le film de Paul Thomas Anderson, où elle tenait le rôle principal face à Daniel Day-Lewis. Dans The Wall, si le personnage de Jessica apparaît foncièrement abject, il fallait aussi lui insuffler suffisamment d'humanité pour le rendre crédible. Le cinéaste explique :

Je voulais cette actrice que je trouvais incroyablement émouvante et je pensais que mon personnage devait pouvoir montrer sa fêlure, et je sentais que Vicky saurait l’amener sans qu’un seul mot soit dit. C’est ça qui a fait ma décision, la confiance.

Depuis le film de PTA sorti en 2017, Vicky Krieps se construit une filmographie étonnante et exigeante, sans jamais diminuer le niveau de son jeu d'actrice. Du cinéma d'auteur avec Bergman Island de Mia Hansen-Løve, Serre-moi fort de Mathieu Almaric ou Corsage de Marie Kreutzer, à des productions plus importantes comme Old de M. Night Shyamalan ou Les Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon ... la comédienne séduit tout le monde. Dans The Wall, elle réalise à nouveau un tour de force en personnifiant la banalité du mal, une femme empêtrée dans la haine et la solitude. À ses côtés, Mike Wilson, activiste Tohono O’odham, trouve ici son premier rôle.