Vices et vertus des 7 péchés capitaux : une série pour comprendre les tréfonds de l'âme humaine

Dans le podcast Vices et vertus des 7 péchés capitaux, l'actrice québécoise Anne Dorval se penche sur un sujet universel qui permet d’explorer les pires travers de la nature humaine, mais aussi ses vertus. Une réalisation d'ICI Radio-Canada Première, en partenariat avec les Médias Francophones Publics.

De La divine comédie de Dante au film Seven avec Brad Pitt, les sept péchés capitaux continuent de marquer l’imaginaire collectif occidental. S’ils ont longtemps fait craindre les flammes de l’enfer, ils ne font plus trembler personne... et aujourd’hui quand elle n’est pas glorifiée, la transgression de ces interdits trouve presque toujours le moyen d’être légitimée, banalisée, voire excusée.

Pour les croyants comme pour les incrédules, ces sept penchants, ces sept traits de caractère humains demeurent le carburant de nos quotidiens. Ils motivent les politiques, sont au cœur des intrigues de nos romans, de nos séries télévisées préférées, et trônent sans pudeur sur les réseaux sociaux.

En compagnie de nombreux écrivains, académiciens et artistes, remontez aux sources théologiques et aux applications de l'orgueil, la gourmandise, la paresse, la luxure, l'avarice, la colère et l'envie lors des différentes époques de l'existence humaine.

