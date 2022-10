Vianney et Ed Sheeran : découvrez leur duo "Call On Me"

Grosse surprise pour les fans de Vianney, le chanteur français vient de sortir un duo avec l’artiste britannique Ed Sheeran.

Le titre se nomme "Call On Me" et est sorti à minuit ce jeudi.

Deux jours plus tôt, Vianney prévenait ses fans de la sortie imminente d’une nouvelle chanson en précisant "qu’il ne serait pas tout seul sur celle-là" sur son compte Instagram.

C’est donc l’interprète de "Shape of you" aux 150 millions de disques vendus qui s’est joint à lui sur ce morceau. Un duo inattendu qui n’a pas manqué de faire réagir les fans, mais aussi Oli du duo Bigflo & Oli quelques minutes après l’annonce sur les réseaux sociaux. "Incroyable" commente-t-il.

Vianney et Ed Sheeran avaient déjà partagé la scène de l'émission Taratata en 2021 sur le titre "Perfect" et le courant est visiblement bien passé entre eux. "On a tellement de choses en commun" avait notamment commenté Ed Sheeran sur NRJ.