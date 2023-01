Vianney dévoile son nouveau single "Keep it simple" en duo avec Mika

Après Barbara Pravi et Ed Sheeran, c’est avec un autre artiste d’envergure que Vianney vient de collaborer, en la personne de Mika, sur son nouveau single Keep it simple.

"Une guitare + un piano = nouvelle chanson vendredi = Vianney x Mika = Keep it simple" : c’est avec cette simple annonce faite via son compte Instagram que l’auteur et compositeur français a dévoilé ce duo inédit entre les deux coachs de The Voice.

Il avait annoncé au mois de juillet 2022 vouloir calmer le rythme dans sa carrière pour retrouver sa famille et prendre soin de ses proches. Ce vendredi, Vianney nous fait découvrir ce nouveau single en duo, un morceau tout simple en français et en anglais.

Mika en a ensuite dit un peu plus sur l’origine de cette collaboration : "Un jour à Paris, j’ai passé du temps avec mon ami Vianney. Assis sur le canapé de son studio, nous avons écrit Keep it simple. J’espère que vous aimerez le titre autant que moi."