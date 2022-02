Vianney annoncé à l’affiche des Francofolies de Spa 2022

Vianney sera la tête d’affiche des Francofolies de Spa le jeudi 21 juillet, viennent d’annoncer les organisateurs du festival. Une occasion à ne pas manquer pour les fans du chanteur, car cette date sera son unique concert en Wallonie cet été !

En plus du coach de The Voice, la 27e édition du festival accueillera également sur scène Mustii, Doria D et le duo Terrenoire, les Namurois de Glauque, Kid Noize, Cœur de pirate, ainsi que Pierre de Maere, la nouvelle pépite belge de la pop.

Des noms qui s’ajoutent à ceux précédemment annoncés : Calogero, Henri PFR, Typh Barrow, Ykons, Noe Preszow, Clara Luciani, Grand Corps Malade, Fally Ipupa ou encore Delta.

La présence d’autres artistes doit encore être confirmée.

Les Francofolies de Spa se tiendront du mercredi 20 au samedi 23 juillet prochain.