Viande, oeufs et produits laitiers sont des sources "essentielles" de nutriments selon la FAO

"Les aliments issus de l'élevage d'animaux terrestres fournissent des protéines de qualité supérieure, un certain nombre d'acides gras essentiels, du fer, du calcium, du zinc, du sélénium, de la vitamine B12 (...), qui assurent des fonctions essentielles pour la santé et le développement", selon l'organisation.

"C'est particulièrement vrai à certaines périodes clés de la vie : grossesse, allaitement, enfance, adolescence et grand âge."

Leur consommation peut réduire le retard de croissance et l'émaciation (ou malnutrition) chez les enfants de moins de cinq ans, lutter contre l'insuffisance pondérale à la naissance et prévenir l'anémie chez les femmes en âge d'avoir des enfants.

Les carences en fer, en vitamine A et en zinc sont parmi "les plus répandues dans le monde". Plus d'un enfant sur deux, âgé entre 3 et 6 ans environ, souffre d'au moins l'une d'entre elles, principalement en Asie du Sud, de l'Est, dans le Pacifique et en Afrique subsaharienne.