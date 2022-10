Via Transilvanica, le GR qui ramène à la vie des villages roumains

A Archita, autre village d'étape, Gheorghe Silian, à la tête d'une des plus grandes fermes truffières du pays, salue aussi une atmosphère plus "vivante". "Je me suis réinstallé ici après plusieurs années en Italie", lance l'homme de 58 ans sous son chapeau de feutre tout en parcourant sa plantation de chênes et d'amandiers. "Depuis trois ans, les touristes sont réapparus et viennent pour un repas ou une nuit."

"Cela me permet de faire découvrir et vendre mes produits à base de truffe : sel, palinka" (eau-de-vie de prunes), raconte-t-il.

Soucieux de préserver des écosystèmes fragiles, ces pionniers du tourisme dans la région veillent à limiter le nombre de lits, respecter les architectures traditionnelles et former les voyageurs aux bonnes pratiques.

Un mouvement à contre-courant du tourisme de masse pratiqué ailleurs dans les Carpates ou sur la côte de la mer Noire, régions prisées des millions de visiteurs recensés chaque année en Roumanie.

"Nous avons déterminé la fréquentation maximale à 300.000 personnes par an. Et nous en sommes loin !", rassure Alin Useriu, qui se réjouit de voir les premiers fruits de son projet, à rebours du mouvement de dépopulation rurale.

"Ma femme a donné naissance à notre fils il y a quelques mois, c'est la première naissance dans le village de Sapartoc depuis 47 ans !", sourit Radu Moldovan.