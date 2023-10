Vetlesen, Zinckernagel… et Deila : l’ancrage norvégien du Club de Bruges bien utile à Bodo Glimt

Celui pour qui cet ancrage est le plus prononcé c’est certainement Hugo Vetlesen. Le natif de… Braine l’Alleud, s’est directement érigé en titulaire à Bruges. Au cœur du jeu, de la ligne médiane. Le tout en endossant fièrement le numéro 10. Et le Club de Bruges a déboursé plus de 7 millions d’Euros pour s’attacher les services de ce milieu relayeur qui a directement renvoyé sur le banc Casper Nielsen et Eder Balanta. Son apport à Bruges, pour l’instant, se résume à 16 apparitions, 1 but et 2 assists. Il avait été autrement plus prolifique lors de son passage à Stabaek (6 buts en 105 apparitions) et surtout à… Bodo Glimt où il s’était montré décisif (buts et assists confondus) quasi un match sur 2 (total : 123 matches). Hugo Vetlesen ne se sentira pas dépaysé ce jeudi soir à l’Aspmyra Stadion (8500 places).

Ce constat vaut aussi, évidemment, pour le Danois Philip Zinckernagel. L’ancien joueur du Standard a évolué 2 saisons dans ce club situé au bord du cercle polaire, au nord de la Norvège. Entre 2018 et 2020. Avec, là aussi, un apport considérable puisqu’en 89 rencontres disputées, l’ailier prolifique a marqué 35 fois et délivré 36 caviars.

Et puis il y a Ronny Deila, le coach norvégien du Club. Qui avant de redécouvrir la chaleur de Sclessin dimanche, va goûter aux 5 degrés en vigueur à Bodo. L’homme a effectué toute sa carrière de joueur en Norvège, a joué en équipe nationale jusqu’en moins de 21 ans et a dirigé Brodd, Stromsgodset et Valerenga avant d’aboutir au Standard puis à Bruges.