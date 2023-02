Vétérinaire : une profession en grande souffrance

D’autres urgences peuvent ensuite survenir au beau milieu de la nuit ou le week-end, des appels de détresse que Laure Philippette se voit mal refuser. " On est tous animés par un sentiment de culpabilité. On se dit que si on n’intervient pas, il pourrait arriver quelque chose à l’animal ".

Il y a des périodes où on voit plusieurs euthanasies par jour

Parfois, les animaux ne peuvent plus être soignés. Eprouvantes émotionnellement, les euthanasies font pourtant partie intégrante du métier. " Souvent, ce sont des cas que l’on suit depuis longtemps et on connaît les gens. On fait face à leur détresse. Il y a des périodes où on a énormément d’euthanasies : une, voire plusieurs par jour ! Ces périodes-là sont très compliquées à vivre pour nous ", témoigne la vétérinaire namuroise.