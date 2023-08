Les réseaux sociaux sont devenus des plateformes de revendication prônant l’émancipation vestimentaire comme sociale. Un phénomène que l'on observe notamment sur TikTok, où des jeunes femmes en encouragent d’autres à s’habiller pour elles-mêmes et non pour les hommes. Cela se traduit par des vêtements larges ou pas assortis.

En 2021, des vidéos avec le hashtag “pov you quit dressing for the male gaze“ ("point de vue : tu as arrêté de t’habiller pour le regard des hommes") étaient déjà devenues virales sur le réseau social chinois. On y voyait des jeunes femmes changer drastiquement de style, passant d’un look ultra féminin à un look plus décontracté et streetwear. A cela s'ajoute la montée en popularité de styles individualistes tels que la "weird girl aesthetic" ("esthétique de la fille bizarre") consistant à mixer les motifs sans retenue.