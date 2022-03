Vet’Ardent, un service d’urgence vétérinaire à domicile couvrant la province de Liège

Vet’Ardent est un service vétérinaire d’urgence à domicile, auparavant il s’appelait GoVéto.

Le nom fut changé pour être plus facile à mémoriser et pour marquer le fait qu’il couvre la province de Liège. Aujourd’hui, ce sont 3 vétérinaires qui se relaient 7j/7 et 24h/24.

Leur rôle est d’effectuer des consultations urgentes et des soins à domicile. Si la situation le nécessite, ils peuvent conduire votre animal vers un centre vétérinaire ou par exemple, il pourra être opéré en urgence.

Il est possible de les joindre par téléphone pour être conseiller en cas d’accident par exemple.

Il se déplace le plus rapidement possible dès la réception de votre appel.

Le tarif est calculé en fonction de l’heure, la distance de déplacement et les soins donnés.

Il est possible d’avoir un devis avant l’intervention du vétérinaire.

Pour prendre contact avec eux, un seul numéro à retenir 04/277.22.11

L’équipe recherche aujourd’hui des vétérinaires pour rejoindre l’équipe.

Toutes les infos : Vet’Ardent urgences vétérinaires