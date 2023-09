Vestige des années 1990, le rouge à lèvres marron fait son grand retour

Le rouge à lèvres marron cartonne aussi bien sur les réseaux sociaux qu'à la Fashion Week de New York. Un énième vestige des années 90 dont les milléniaux se seraient (sans doute) passés.

Depuis plusieurs semaines, et encore plus à l'approche de l'automne, le rouge à lèvres marron se répand comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, au point que les hashtags #brownlips et #brownlipstick pointent respectivement à plus de 90 millions et près de 85 millions de vues sur TikTok. Tour à tour mat, glossy, foncé, clair, sophistiqué ou naturel, chaud ou glacé, le rouge à lèvres marron se décline à toutes les sauces - ou presque.

Car les utilisateurs semblent tous s'accorder sur deux points : le besoin d'utiliser un crayon pour appuyer le trait, et rehausser la couleur, et la nécessité de ne pas trop travailler le teint et le regard pour éviter l'accumulation de maquillage.