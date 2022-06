Vespa Tour : visiter Namur et ses environs autrement

Une fois l’engin dompté, il ne vous reste plus qu’à choisir la formule qui vous convient le mieux et d’enfourcher votre Vespa.

"On a différentes formules avec toutes leurs spécificités. On a des tours par exemple, qui découvrent les plus beaux villages de Wallonie. On a un tour qui va vers Annevoie, Bioul où il y a un resto compris dedans. On a également des tours où on propose des énigmes qu’on peut faire plus en famille. Et on a des aussi des tours qui proposent une nuitée sur une péniche pas loin ici, ou dans un Airbnb. C’est plus agréable quand il y a du soleil, mais on profite de toute façon pour rouler et découvrir la ville. C’est assez sympa le fait d’être simplement posé entre amis ou en famille. Ce que je trouve génial, c’est quand les clients reviennent, ils me disent toujours ça nous a plu et ça pour nous, c’est l’essentiel."

Intéressé ? Rien de plus simple. Rendez-vous sur le site Internet Vespa Tour et choisissez la date et la formule qui vous convient le mieux.