"Vesdre", le seul en scène qui raconte les inondations de juillet 2021

Le théâtre Proscenium propose un seul en scène adapté du livre "Vesdre" de Luc Baba.

Dans ce livre paru au mois de mai dernier (éditions de L'Arbre à Paroles) l’auteur liégeois raconte, en prose poétique, les inondations de juillet 2021. Habitant de Trooz, Luc Baba a été le témoin direct de la détresse des habitants de la vallée.

"Par chance, j’habite un troisième étage. J’ai eu le temps de fuir grâce à un message d’un ami qui me disait de quitter la vallée et j’ai pu me réfugier sur les hauteurs".

Trois jours plus tard, Luc Baba revient dans la vallée pour prêter main-forte aux sinistrés et très vite, il commence à faire le récit de cette tragédie. " Tous les soirs en rentrant je prenais des notes car je ne voulais pas oublier" explique-t-il "J’ai écrit très vite avec ce souci que rien ne m’échappe, avec l’urgence de sortir de soi ce qu’on a vu. Et il n’y a rien d’inventé. Les gens dont je parle, les histoires que je relate, tout ça est vrai".

Et c’est le comédien liégeois Sylvain Plouette qui interprète ce récit. Le récit poétique d’une tragédie. " Je n’aime pas utiliser le mot spectacle pour évoquer ce seul en scène même si, comme dans un spectacle je suis sur une scène avec des éclairages et des spectateurs. Ce que je fais s’apparente plus à un témoignage, c’est aussi un devoir de mémoire. Et la poésie nous permet de prendre de la distance avec l’horreur des faits. C’est du beau dans du laid, j’ai envie de dire".

"Vesdre" rappelle aussi que cette tragédie n’est pas un fait isolé, propre à la Belgique " Comme je le dis à un moment sur scène, c’est partout, en France, en Allemagne… Ça a touché notre vallée mais on sait que ça ne se passe pas que chez nous. Mais il faut bien se rendre compte que nous avons eu dans nos vallées les premiers réfugiés climatiques de Wallonie. Combien n’ont pas dû fuir leur maison. Certains n’y sont toujours pas retournés d’ailleurs" conclut Sylvain Plouette.

"Vesdre" est proposé samedi 26 novembre à 20h30 et dimanche 27 novembre à 15 heures dans l’Auditorium du musée de la Boverie.