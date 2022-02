"Very Math Trip", la chaîne Youtube d'un belge qui vous apprend à aimer les mathématiques !

Chaque vendredi, "Very Math Trip" poste une nouvelle vidéo pour découvrir un autre "effet Waooh des mathématiques". Sa chaîne est divisée en différentes catégories : si vous aimez les énigmes mathématiques, rendez-vous sur les "curieuses ENIGMATH"; si vous aimez les math mais pas trop, rendez-vous dans la section "Culture générale"; Manu vous raconte aussi des "Histoires étonnantes" mais vraies et décrypte pour vous "Les probabilités et statistiques". Une chose est sûre, si vous passez du temps sur cette chaîne Youtube, vous êtes certain d’y apprendre des choses !

"Very Math Trip" ce n’est pas qu’une chaîne Youtube, c’est aussi une page Facebook, un livre et un spectacle ! Le "One math show" a été mis en scène par Thomas le Douarec, (Les hommes viennent de Mars et les femmes de Venus). Truffé d’anecdotes, c’est un spectacle familial qui vous embarque pour un voyage ludique, pédagogique, et à la passion joyeusement contagieuse. Le show a déjà séduit plus de 40.000 spectateurs en Belgique et en France.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet de "Very Math Trip".