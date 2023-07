Very Good Trip Paul McCartney : un podcast pour comprendre le génie artistique du co-leader des Beatles

L'année 1963 est à inscrire d'une pierre blanche dans l'histoire de la musique. C'est à ce moment que se révèlent au monde entier les Beatles, avec la sortie des deux premiers albums de la formation originaire de Liverpool : Please Please Me en mars, et With the Beatles en novembre. Des enregistrements qui lancent, il y a donc 60 ans, la fameuse Beatlemania. La passion pour les quatre garçons dans le vent ne s'est jamais estompée grâce à des tubes indémodables. Des chansons placées au rang d'œuvres d'art que l'on doit notamment au chanteur et bassiste : Paul McCartney. Si tout le monde connaît les paroles de leurs plus grands morceaux, que sait-on vraiment de l'un des deux leaders, avec John Lennon, des Beatles ?

Malgré la bonté et la gentillesse envers ses héritiers musicaux et son public qui le caractérisent de loin, Macca, reste un homme discret, tant sur sa vie privée que sur ce qui lui a permis de devenir le plus grand auteur-compositeur-interprète de musique populaire de la seconde moitié du 20e siècle.

Comment est-il devenu ce mélodiste hors pair ? Quel son identifiable donne-t-il aux Beatles et aux Wings ? Peut-on se fier à la figure de gentil garçon de l'ancien co-leader des Beatles ?

Michka Assayas s'intéresse à la vie et l’œuvre de Paul McCartney. Les deux sont en effet indissociables pour comprendre une telle ascension. Un périple en neuf épisodes à travers la formidable aventure des Beatles, sans oublier celle des Wings, et la carrière solo de Sir James Paul McCartney. Le tout en s'arrêtant notamment sur le foisonnement de sources d'inspirations de l'auteur de Love Me Do ou Hey Jude : de la musique savante à la soul, en passant par le jazz, le blues, le rock'n'roll et le folk.

