Very Good Trip : David Bowie, le podcast pour comprendre sa métamorphose musicale

Artiste visionnaire et véritable lien entre les mondes du rock, David Bowie a contribué à l'évolution de la musique enregistrée. Revivez toutes les étapes de son parcours musical dans le podcast Very Good Trip : David Bowie.

Il a certes rejoint les étoiles ou la vie sur Mars de Ziggy Stardust en 2016, le Thin White Duke a marqué de son empreinte l'univers musical tout entier, tant il s'est aventuré dans des genres aussi variés qu'inattendus. Lien entre les mondes, David Bowie n'a jamais cessé de se réinventer.

À l’occasion des 50 ans de l’album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (sorti en juin 1972), Michka Assayas revient sur la vie et la carrière de David Bowie. Un parcours à travers les nombreux courants musicaux abordés par ce véritable caméléon artistique : glam-rock, music-hall, folk hippie, soul, funk, pop, électro et… jazz ! Un voyage musical en 9 épisodes pour une inventivité qui s'étale sur plusieurs vies.