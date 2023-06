Verviers, ville pilote en Wallonie pour la participation citoyenne : deux organes composés d’habitants tirés au sort bientôt mis en place.

On ne parlera ni d’avaloir bouché ni de bulles à verres pleines. Les citoyens aborderont dans deux organes participatifs des thèmes généraux liés à la qualité de vie dans leur quartier. Il sera ainsi question de mobilité, de verdurisation ou encore d’équipements publics par exemple. Et pour lancer la nouvelle mécanique, le quartier de Hodimont sera le premier objet de réflexion citoyenne : " on a une enveloppe d’un million d’euros, explique l’Echevin de la Participation Citoyenne Jean-François Chefneux, qui doit servir à l’amélioration de la convivialité du cœur du quartier de Hodimont et nous allons donc dépenser ce million dans le cadre des propositions émises par les nouveaux organes de participation citoyenne."