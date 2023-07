Verviers va rallumer ses lampadaires

L’éclairage public va se rallumer à Verviers. Il était éteint depuis plusieurs mois dans une série de quartiers entre minuit et cinq heures du matin. C’est pour faire des économies que la Ville avait éteint. C’est pour des raisons de sécurité qu’elle décide de rallumer.

Sécurité

"Nous avions décidé cette mesure au moment de la flambée des prix de l’électricité" rappelle le bourgmestre Alexandre Loffet, "mais la police a fait plusieurs constatations, pas sur le fait qu’il y ait plus de délits, mais ça complique l’identification des suspects".

"Notre réseau de caméras est beaucoup moins efficace quand on n’a pas assez de luminosité" confirme Philippe Thurion, directeur des opérations pour la police de la zone Vesdre, "Lors d’un cambriolage, les images d’une silhouette suspecte, trop peu éclairées, étaient inexploitables".

Si une patrouille assiste à un délit poursuit Philippe Thurion, identifier les auteurs ou leurs voitures devient très difficile. "En tant que policiers, c’est très compliqué d’avoir une présence préventive dans une zone où règne une obscurité totale".

Verviers a décidé de suivre les demandes de sa police et de faire rallumer tout son éclairage public.

Notez que sur la zone Resa (Verviers est sur la zone Orès), seules Welkenraedt et Neupré avaient éteint leur éclairage public. Neupré a demandé à le rallumer au mois d’août "en raison des nombreuses festivités de quartier dont les deux fêtes de village de Neuville et Plainevaux" précise l’échevin Mathieu Bihet. "Il n’y a pas de remise en cause de la mesure d’extinction de l’éclairage la nuit" à Neupré.

A Verviers, Il n’y a pas encore de date de rallumage. Ce sera "début août". La Ville estime avoir épargné 10 à 12.000 euros chaque mois où son éclairage public était éteint la nuit.