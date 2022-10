Verviers va instaurer une taxe sur les immeubles inachevés, délabrés ou inoccupés

Verviers manque de logements. La Ville compte aussi un certain nombre de logements délabrés, inoccupés ou inachevés depuis un certain temps. Et les autorités communales veulent que ça change. Alors ce lundi, le conseil communal est appelé à approuver une nouvelle taxe en la matière, au périmètre plus large que celle déjà existante.

Un montant progressif de 150 à 240 euros par mètre courant de façade, c’est le montant de cette taxe dont l’objectif est de s’attaquer au problème du manque de logement, mais pas seulement : " Il y a un décalage entre l’offre et la demande à Verviers. Il s’agit aussi de pouvoir remettre du logement sur le marché locatif et de combattre ces taudis et ces chancres que nous voyons à Verviers. Il est temps de contraindre certains des nouveaux investisseurs à devoir faire les choses correctement. On se rend bien compte qu’il y a certains bâtiments qui sont délaissés et c’est notre pouvoir au Collège d’être proactif et de pouvoir remettre les bâtiments en état ", souligne Antoine Lukoki, échevin du logement.

A Verviers, de nombreux immeubles ont été touchés par les inondations. Ils bénéficieront d’une exonération jusqu’en juillet 2024 mais pour leurs propriétaires aussi, il va falloir bouger s’ils ne l’ont pas encore fait : " Depuis les inondations, des immeubles délabrés, où le propriétaire n’a pas encore démarré quoi que ce soit comme travaux, il y en a. L’occasion est aussi de dire attention, si l’inertie se poursuit, alors que les voisins, eux, ont fait leur travail mais sont peut-être impactés par un voisin qui ne fait pas ces travaux en termes de mitoyenneté, il va y avoir un incitant à ce que ça bouge ", prévient Alexandre Loffet, bourgmestre faisant fonction.

Quant aux projets immobiliers laissés à l’abandon, ils sont eux directement concernés. La taxe entrera véritablement en vigueur en janvier prochain.