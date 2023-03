Verviers : une appli solidaire d’étudiants de St Michel gagnante d’un hackathon de programmation

Le lendemain des inondations, beaucoup de bonnes volontés se sont manifestées pour aider ou apporter des dons mais parfois sans savoir où ce serait efficace. C’est là que l’idée d’une plateforme solidaire a germé dans la tête de ces 5 étudiants et de leur professeur Steve Bonjean. Ils ont contacté des asbl pour mesurer l’intérêt d’une telle initiative puis ils ont travaillé : "on a commencé en septembre 2021 en classe mais surtout en extrascolaire car ça ne correspond pas ou très peu au projet pédagogique. On a bossé pendant les vacances. C’est leur énergie, leur envie, leurs appels qui m’a donné l’envie d’aller plus loin avec eux."

Du travail acharné pour Achille, Denis, Ali, Benjamin et Amaury. Objectif : participer à ces 48 heures de concours de programmation et là, il a encore fallu designer, coder cette généreuse idée pour obtenir Token avec au final ce prix de meilleur projet étudiant.

Joie, fierté, reste à franchir le pas… Passer du projet étudiant à l’appli concrète. Tous les feux sont au vert.