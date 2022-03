Verviers : un dépôt sauvage de 25 mètres cubes de déchets

Des sacs et encore des sacs-poubelles qui s’amoncellent sur un trottoir, c’est ce que découvrent les agents de la ville de Verviers depuis deux semaines.

Ce dépôt sauvage d’immondices est situé au pied de conteneurs collectifs enterrés devant des immeubles à appartements de la société Logivesdre. Le principe est d’utiliser un badge et d’y déposer ses déchets résiduels, ceux qu’on ne place pas dans les poubelles sélectives. Les conteneurs fonctionnent mais, visiblement, tous ceux qui ont déposé ces sacs préfèrent ne pas les utiliser probablement pour ne pas payer les forfaits prévus.

Bien mal leur en prend car les agents constatateurs sont passés par là. Les sacs ont été ouverts, scrutés minutieusement et des éléments permettant d’identifier leurs propriétaires ont été dénichés. Au total, sur les 25 mètres cubes de déchets déposés illégalement, les agents de la ville ont trouvé une quarantaine de preuves. Les procès-verbaux et amendes vont être envoyés et cela risque de coûter plus cher que le prix normal pour déposer un sac dans le conteneur.