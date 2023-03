Verviers : sa maison en rouge sur la carte, Murielle craint d’être expropriée

"Rouge clair. Ça veut dire 'bâti en aléa fort'. Et il y a juste notre maison, pas les voisines." Tom se demande pourquoi. "Et en plus, c’est juste une partie de notre maison. L’immeuble est en état d’être rénové, mais est-ce que d’ici deux ou trois ans, quand nos travaux seront terminés, on ne va pas nous exproprier ?"

Ce lundi soir, a la séance d’information sur le plan de développement durable du quartier de Prés-Javais, Murielle et Tom comptent bien poser quelques questions à propos de leur maison.

A cette séance, seront présentés le projet de "voiries innovantes" et le plan d’évacuation en cas d’inondations. Cette séance se déroulera à la bibliothèque, place du marché à Verviers, de 18h00 à 19h30. Deux autres sont prévues : le 10 mars pour le quartier du Centre et le 13 mars pour Ensival.