Verviers: réouverture progressive des commerces et établisssements horeca, près de 7 mois après les inondations

Un peu plus loin, place Verte, Daniel Tsoutsidis, le patron du Vieux Bourg, ne peut toujours pas rouvrir. Mais il ne pouvait plus rester inactif: ce soir, il ouvre un autre restaurant face au théâtre: "Le cadre ici est magnifique, je me suis dit qu'il y avait moyen de faire quelque chose de bon ici. Comme je savais que les travaux du Vieux Bourg allaient encore trainer quelques mois, je me suis dit, je vais quand même prendre ça, et après, je vais gérer avec mon fils. Le Vieux Bourg, je vais continuer, cela fait 25 ans que je suis là, c'est un petit peu mes racines."

On est fatigués, mais le moral est bon

Rue Jules Cerexhe, le long de la Vesdre, il y a eu jusqu’à 11 restaurants. Deux ont rouvert, le 3ème, c’est ce soir. "On attend ce moment depuis très longtemps" explique Costa Demertzidis, le propriétaire du restaurant Cher Didier. "On a tout refait. Ici, on est prêts, les décorations sont terminées. On est fatigués parce qu'on n'arrête pas depuis quelques semaines, mais le moral est bon, c'est le principal."