Verviers rentre trois projets au FEDER et veut centraliser ses services administratifs

La Ville de Verviers a présenté mardi après-midi les trois projets qu'elle a rentrés dans le cadre des fonds européens FEDER. Elle sollicite, dans ce cadre, un peu moins de 40 millions d'euros, pour la concrétisation de projets matures qui ont pour but de rendre la ville plus conviviale et de diminuer sa consommation d'énergie.

Trois grands axes de travail ont ainsi été identifiés: le nourrir durable, le construire durable et la préservation de la ressource naturelle, en particulier l'eau, a détaillé le collège communal verviétois. Avec en ligne de mire cette volonté de ramener de l'activité économique dans la ville.

Trois dossiers, qui restaient dans les tiroirs de l'administration verviétoise, et qui n'avaient pas encore été concrétisés, bien qu'éligibles au FEDER, ont ainsi été proposés: la rénovation énergétique du Grand Bazar ainsi que la centralisation des services communaux à l'intérieur, un laboratoire de transition dans les locaux de l'ancien C&A et la réhabilitation du parc des Récollets. Le budget sollicité pour ces projets se situe un peu en-deça des 40 millions d'euros: 18,5 millions pour le Grand Bazar, 15,7 millions pour le laboratoire et 5,9 millions pour le parc des Récollets. "Si le FEDER nous le permet, ces deux bâtiments seront exemplaires au niveau consommation d'énergie", s'est félicité l'échevin de l'Environnement, Jean-François Chefneux (Nouveau Verviers).

Ces fonds européens constituent d'abord une bonne opportunité pour concrétiser ce projet de nouveau bâtiment administratif qui traîne depuis à peu près 15 ans à Verviers. Le Grand Bazar, l'un des derniers bâtiments de type "paquebot" en Wallonie, va être rénové sur le plan énergétique avec la pose de panneaux photovoltaïques et une pompe à chaleur géothermique si cela s'avère possible. L'ensemble des services administratifs, actuellement éparpillés dans la ville dans des bâtiments vétustes et touchés par les inondations de juillet 2021, va par ailleurs y être centralisé, ce qui permettra de rassembler l'administration dans des conditions plus modernes et plus adéquates. "On va avancer sur la désignation de l'auteur du projet cette année pour être prêt dès accord sur le subventionnement pour lancer éventuellement les travaux", a précisé l'échevin en charge des Finances Alexandre Loffet (PS).

Le laboratoire de la transition, situé dans l'actuel magasin C&A en plein cœur de ville, se présentera comme un vivier d'accueil durable pour les initiatives économiques pour les porteurs de projets ou les entreprises. Des salles polyvalentes, des espaces de bureau meublés, des espaces de réunion, un espace de co-working et un rooftof avec potager urbain y sont notamment prévus. Enfin, des réaménagements sont également prévus au parc des Récollets afin de le rendre plus sécurisé et d'en faire une zone verte agréable favorisant l'intermodalité et accessible facilement au public. Il n'est pas exclu que des événements se déroulent dans le futur sur les 4 hectares que compte l'endroit.