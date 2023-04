Verviers récupère une table de changeur de 1661 abîmée lors des inondations

La Ville de Verviers vient de récupérer, après restauration, une des pièces de sa collection qui avait été abîmée lors des inondations de juillet 2021. Il s’agit d’une table de changeur datant de 1661. Ce type de mobilier est apparu au XIIIe siècle avec l’essor du commerce en Europe et ce afin de conserver en sécurité l’argent échangé.

Cette table fait partie des mobiliers les plus anciens des collections de la Ville et constitue un témoin d’une profession ancienne. Elle a été restaurée par Jean-Albert Glatigny, restaurateur de renom, en partie grâce à l’argent récolté par le Cercle des Donateurs Patrimoine Inondations, lancé par le Bouclier Bleu belge à la suite des dernières inondations, et ouvert auprès de la Fondation Roi Baudouin.

La table sera prochainement visible au Musée de Verviers.