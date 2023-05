Verviers : première édition du festival Chic-Chac consacré aux arts de la rue

Sept compagnies de théâtre de rue, des magiciens, des musiciens, des artistes itinérants… Ce lundi, Verviers proposait la première édition du festival Chic-Chac, un festival entièrement gratuit consacré aux arts de la rue.

En plein centre de la Cité lainière, le public a pu découvrir le parc Fabiola réaménagé et décoré de banderoles et d’estrades pour l’événement. "On est vraiment juste dans la diffusion des arts de la scène et des arts de la rue" explique Audrey Bonhomme, directrice du Centre Culturel de Verviers. "Et c’était l’objectif ici aussi de faire revivre un beau parc de Verviers qui vient d’être réaménagé. Et les spectateurs sont au rendez-vous."

L’occasion de découvrir le parc Fabiola réaménagé et de faire revivre le centre-ville

L’idée aussi, c’est de redécouvrir ce centre de Verviers qui a beaucoup souffert. "C’est vrai que les dernières années, Verviers n’a pas été épargnée, et il y a eu pas mal de travaux, mais qui ont permis d’embellir la ville" poursuit Audrey Bonhomme. "Il y a eu les inondations, et ici, on propose un événement extérieur pour les populations qui ont peut-être été touchées ici dans le centre. C’est vraiment un festival qui se veut ouvert à tous."

Et les spectateurs semblent ravis : "Je trouve ça pas mal" témoigne ce grand-père. "C’est pour mes petits-enfants que je suis venu, ce n’est pas pour moi. Moi, c’est pour boire un verre". "C’est une première, c’est bien, surtout pour redonner de la vie à la ville" se réjouit cet autre spectateur. "Ce sont des initiatives qui sont les bienvenues."