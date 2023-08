Plus de deux ans après les inondations de juillet 2021, 33 ménages précarisés n’ont pas encore retrouvé un logement définitif dans la vallée de la Vesdre, dont des familles nombreuses. Bonne nouvelle à Verviers, une famille de 8 et une autre de 5 personnes vont bientôt être relogées dans deux immeubles qui viennent d’être rénovés par une société coopérative d’économie sociale, et grâce à un soutien de la Wallonie.

Un budget de 600.000 euros

Pour deux familles verviétoises, c’est le bout du tunnel. L’une va intégrer une maison à Ensival, l’autre en Pré-Javais. Deux immeubles qui avaient été inondés et aujourd’hui rénovés par la coopérative d’économie sociale "Habitat InVesdre". "C’étaient des immeubles anciens" explique Julien Mestrez, le vice-président de la coopérative. "L’un n’avait même pas de chauffage central, et pour l’autre, l’électricité était ancienne. Donc il fallait à la fois résoudre les dégâts causés par les eaux, mais il fallait aussi moderniser. Et dans la modernisation, il y a aussi toute l’isolation qui a été particulièrement soignée."