Verviers : Michel Danthinne, apiculteur itinérant, producteur et formateur

À l’hôpital de la Citadelle, il a installé 4 unités de production plus des ruchettes que certains membres du personnel, une fois formés, pourront reprendre chez eux. La météo maussade a quelque peu retardé la saison mais finalement les abeilles ont bien travaillé et ce miel de printemps est excellent. En moyenne, ici, chaque "grenier" produit 12 kilos de miel. La saison est courte, il y aura encore le miel d’été avec les fleurs d’été et puis ce sera terminé.

Le miel est un produit artisanal, de haute qualité. Les connaisseurs ne s’y trompent pas. pour bénéficier de toutes les vertus du miel (antiseptiques, anti-inflammatoires, antioxydants par exemple), il faut mettre le prix et acheter chez les petits producteurs.