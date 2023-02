Verviers : les garages incendiés seront démolis et remplacés par un carport collectif

A Verviers les garages incendiés des Linaigrettes seront détruits et remplacés par un carport collectif. Ces garages appartiennent à la société Logivesdre. Un incendie les a ravagés le 14 janvier dernier. Ils ne seront pas reconstruits explique le président de la société LogivesdreThierry Lejeune.

"Nous allons démolir tous les garages. Tous sans exception. Y compris ceux qui n’ont pas brûlé. On va tout démolir et après ça le conseil d’administration de la société Logivesdre va se pencher sur le devenir du site. Je vais proposer de refaire une zone de parking ouverte, qui permettra à nos locataires d’avoir une toiture au-dessus de leurs voitures. Mais ce ne sera plus fermé. Il n’y aura plus de portes comme il y en avait avant.

On peut imaginer aussi une petite zone verte avec un barbecue, des bancs, peut-être réhabiliter correctement la plaine de jeux à côté, faire de l’endroit un espace convivial pour nos locataires qui habitent aux Linaigrettes.

Les travaux de démolition vont aller très vite. Dans le mois, tout va être assaini. Et puis alors il faudra lancer le marché public. Ça veut dire que dans les cinq-six mois tout pourrait être réalisé."