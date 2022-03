Verviers: le quartier de Pré-Javais, fortement touché par les inondations, réinventé par les enfants de l'école de l'Est

Dans ce contexte, et malgré les énormes dégâts qu'elle a subis, l'école communale de l'Est, située au cœur de Pré-Javais, a mis sur pied un projet financé par la Ville et la Fondation Roi Baudouin intitulé "les Bulles d'Air de Pré-Javais". Sept animations diverses sur 15 jours dont un travail collectif des élèves sur la manière dont ils voient leur quartier dans le futur, maquette à la clé.

On espère que le quartier sera comme dans notre rêve

Mohamed, 10 ans, n’est pas peu fier de présenter la maquette en 3D réalisée avec de nombreux autres camarades: elle illustre leur vision du quartier de Pré-Javais dans le futur. Un mélange d’idées et d’espoirs réunis dans un joli bricolage. Clairement, les enfants ont retrouvé l’énergie pour penser leur avenir avec enthousiasme: "Notre idée, c'était de reconstruire le quartier comme il était avant, mais on voulait faire plus beau. On espère que le quartier sera comme dans notre rêve" confie Mohamed.