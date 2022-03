Verviers: le nouvel espace commercial a accueilli ses premiers visiteurs

Une ambiance conviviale

L'offre est locale et variée. Un coiffeur, un espace détente, des commerces de bouche essentiels, un marché fraicheur où on joue la carte de la préparation sur place et une salle de sport. Les commerçants se définissent comme coéquipiers plutôt que concurrents.

"Ce n'est pas impersonnel, donc dans quelque temps, on va savoir un petit peu de la vie des gens, et je trouve que c'est ça qui fait le positif d'un commerce" confie Virginie Muller, poissonnière. "J'ai toujours rencontré des gens géniaux et des initiatives super chouettes, et je veux participer. Je pense vraiment qu'on sort la tête de l'eau" ajoute Alan Humblet, créateur-coiffeur.