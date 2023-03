Verviers : le début de la fin pour l’ancienne galerie Voos

C’est l’architecte verviétois Emile José Fettweiss qui avait imaginé cette galerie petite mais moderne pour l’époque et qui s’ouvrait sur 2 rues. Elle avait pris place sur le site de l’ancienne usine textile JJ Voos.

La galerie a abrité notamment restaurant, coiffeuse, magasins et des salles de cinéma. Aux étages, il y avait aussi du logement. Le magasin Tanaïs était un des commerces emblématiques de la galerie. Créé il y a 45 ans, c’est la maman de Julie qui l’avait repris il y a 38 ans : "je me souviens bien des cinémas. Ma maman allait m’asseoir dans la salle de cinéma puis elle retournait au magasin et quand c’était fini, la dame du cinéma me ramenait au magasin. Je me souviens : la machine à pop-corn, le grand escalier et on roulait en trottinette dans la galerie avec défense d’en sortir". Ça fait maintenant plus de 10 ans que le magasin a été exproprié et s’est installé quelques centaines de mètres plus loin dans la même artère.