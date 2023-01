Verviers : le centre-ville vidé de ses commerces

Le phénomène s'observe dans la plupart des villes: des commerces ferment, les uns après les autres. C'est le résultat de crises successives. A Verviers, c'est particulièrement problématique car la région a subi en plus des inondations en 2021.

Il manque des boulangers, des bouchers, des produits de nécessité

Dans le centre-ville de Verviers, aux abords de la place Verte récemment rénovée, bon nombre de commerces ont fermé leurs portes. C'est un constat. Les habitants s'en plaignent. "Pour moi, il manque des boulangers, il manque des bouchers, des produits de nécessité. Tout ça fait défaut" regrette cette riveraine.

Des fermetures, mais aussi des ouvertures

Du côté des commerçants, on reste toutefois optimistes. C'est notamment le cas de cette vendeuse de pralines ou de ce libraire que nous avons rencontrés. "C'est vrai qu'il y a quelques fermetures, mais il y a aussi des ouvertures" précise le libraire. Et, malgré le nombre de surfaces inoccupées, -un commerce sur deux, selon l'étude Locatus-, l'Union des Commerçants, et l'Union des Classes Moyennes sont également dans le clan des optimistes pour le développement de Verviers.

Un problème d'attractivité

De son côté, Alexandre Loffet, le bourgmestre faisant fonction de Verviers, reconnait une faiblesse pour la Ville: "Il y a aussi un problème d'attractivité globale qu'il faut absolument qu'on résolve pour que les gens aient envie de revenir beaucoup dans le centre-ville, d'y passer une journée" reconnait-il.

Regardez ci-dessus notre reportage.