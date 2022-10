Verviers : la Ville met en vente l’ancienne école communale Belle-Vue

La Ville de Verviers vient de mettre en vente l’ancienne école Belle-Vue. Située à Lambermont, elle est désaffectée depuis 2014. L’acheteur devra au minimum débourser 485.000 euros. Toute offre inférieure sera déclarée irrecevable.

Le bâtiment de l’ancienne école Belle-Vue date de 1950. Il est situé sur une parcelle de 8015 mètres carrés. Elle est traversée par une liaison piétonne. Elle est entièrement située en zone d’habitation et enclavée au cœur d’un îlot de maisons.

La Ville a prévu une réaffectation en trois zones, comme l’explique Amaury Deltour, l’échevin verviétois de la gestion immobilière : "Il y a une première zone destinée à un projet immobilier accessible depuis la rue Pierre David. Une deuxième zone destinée, elle aussi, à un projet immobilier accessible depuis la rue Belle-Vue, via un accès privatif. Enfin, on a une troisième zone qu’on destine plutôt à un aménagement convivial accessible au public avec une plaine de jeux notamment et via une servitude passage à créer.".