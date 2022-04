Verviers: la trémie, hors d'usage depuis les inondations de juillet, bientôt rouverte à la circulation

La trémie qui permet l'accès à Verviers et la sortie de ville va rouvrir d'ici quelques semaines. Elle avait été mise hors d'usage suite aux inondations de juillet et depuis, cela pose d'importants problèmes de mobilité pour quitter le centre-ville. Un budget vient d'être dégagé par la Ville pour réparer le plus gros et rendre ainsi la trémie à la circulation, mais peut-être pas dans les deux sens ni même à long terme.

Un budget de 100.000 euros

La réouverture est une bonne nouvelle pour la mobilité car aux heures de pointe, ça bouchonne sur l’étroite desserte qui longe la trémie. C'est une bonne nouvelle aussi pour les commerçants. "L'expérience des clients ne s'en trouvera que meilleure" se réjouit Luc Demarche, président de Shop in Verviers. "Passer un quart d'heure ou une demi heure à sortir de Verviers, évidemment, n'est pas très engageant et ne pousse pas à revenir sachant qu'on risque de revivre la même chose."

Les travaux coûteront près de 100.000 euros. Ce ne sera pas du luxe, juste du fonctionnel pour rétablir la circulation. "Les travaux sont de deux types" explique Maxime Degey, l'échevin des travaux. "Le premier, c'est tout l'électronique. Il y a notamment des pompes dans cette trémie qui sortent l'eau de manière constante. Et puis il y a la remise en état de la trémie en elle-même. Fatalement, la couche de tarmac a été fort abimée, puis les parois aussi, des morceaux risquent encore de tomber. Il y a l'éclairage aussi."

Trémie ou parking?

La trémie pourrait être mise à sens unique dans le sens de la sortie du centre-ville. Par ailleurs, cette réouverture est-elle définitive quand on sait que le projet City Mall prévoyait d’y aménager un parking. "Pour nous, elle est dans un premier temps définitive puisqu'il n'y a plus vraiment de projet à l'heure actuelle côté rive gauche" précise Maxime Degey. "Maintenant, on sait que City Mall va déposer un nouveau projet dans les semaines, voire les mois qui viennent. On analysera à ce moment-là. Mais nous, nous ne pouvons travailler que sur ce qu'on maîtrise, et l'important, c'est cette réouverture de la trémie assez rapidement."

Trémie ou parking, réponse peut-être dans quelques mois dans un dossier, rappelons-le, vieux de 20 ans.