Verviers : la crèche Kiddy Chouette ferme, 49 enfants se retrouvent sans milieu d’accueil

Créée il y a 5 ans dans une maison appartenant à la directrice, la crèche est une institution indépendante mais aujourd’hui l’argent manque. "Je ne reçois aucun subside, aucune aide. Mes seules rentrées sont le prix payé par les parents et cela ne suffit plus. J’ai cru en mon projet mais aujourd’hui ce n’est plus possible", explique Cécile Foguenne, la directrice, "tout a augmenté, les charges, l’énergie. Depuis 5 ans, je fais du bénévolat, je ne me verse aucun salaire, c’est intenable." A cela s’ajoutent les discussions sur une réforme : " l’ONE souhaiterait que l’on travaille uniquement avec des salariés, des contractuels. Je ne demanderais pas mieux. Ce serait une sécurité pour les puéricultrices mais aussi pour moi car à tout moment une puéricultrice qui ne gagne que 13 euros brut par heure peut me quitter évidemment. Encore faut-il qu’on nous donne les moyens".