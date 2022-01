Verviers: il n'y aura finalement pas de centre de détention à côté de l'école de la Providence

L'information a été confirmée par le cabinet du secrétaire d’État Mathieu Michel: il n'y aura finalement pas de centre de détention à Hodimont, à côté de l'école de la Providence. Le projet avait fait beaucoup de bruit à Verviers.

L'immeuble pressenti pour installer plusieurs dizaines de détenus est situé juste à côté d'une école. Les fenêtres et deux portes donnent même sur la cour de récréation. C'était inacceptable pour la présidente du pouvoir organisateur, Marie-Jeanne Beckers, qui voit l'abandon de ce projet comme une victoire et un soulagement. "Les enfants qui sont 400 dans cette école ne peuvent quand même pas avoir une proximité avec des détenus" explique-t-elle. "Comme c'était une maison de détention avec une réinsertion, des allées et venues allaient se passer. Les détenus partaient en réinsertion le matin, ils revenaient, mais ils pouvaient tout aussi bien rentrer à l'école. A la fin des cours, les grilles sont ouvertes. Nous ne pouvions pas mettre quelqu'un qui fasse le gendarme à l'entrée de l'école non plus."

Le cabinet de Mathieu Michel cherche un autre endroit à Verviers pour installer ce centre de détention.