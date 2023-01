Verviers fait marche arrière sur son nouveau plan de stationnement

Les débats étaient une nouvelle fois houleux lundi soir, lors du conseil communal de Verviers, entre la majorité et l'opposition. En cause cette fois : le retrait d'un point portant sur le nouveau plan de stationnement dans la ville, "pour approfondir la réflexion et peser le pour et le contre", a expliqué le bourgmestre faisant fonction Alexandre Loffet.

Le contrat avec la société privée gérant le stationnement à Verviers se terminant au mois d'août prochain, la majorité verviétoise avait émis le souhait que la gestion retourne dans le giron public en passant par la Régie communale autonome Synergis, qui devra embaucher sept personnes pour mener à bien cette mission.

Le futur plan de stationnement prévoyait, notamment, de mettre les principales rues commerçantes, en plus du centre-ville, en zone payante, d'élargir la zone bleue et de recourir à une scan-car pour contrôler les usagers.

Samedi matin, toutes les composantes du collège ont finalement décidé de retirer ce point de l'ordre du jour du conseil communal de lundi soir afin d'éclaircir certaines questions. Restait à approuver ce retrait lors du début de la séance, ce qui ne s'est pas fait sans mal, tant les critiques étaient virulentes sur la façon dont la Ville a géré ce dossier.

L'opposition réagit

"Dire que c'est une belle expression démocratique de prendre son temps pour retirer le point, ce n'est objectivement pas correct, vous nous interdisez de parler du fond", a estimé le chef de file PTB, Laszlo Schonbrodt, qui a aussi pointé le recours à un organe "opaque où les discussions ne sont pas publiques et où il vient d'y avoir un gros soupçon d'irrégularité dans un marché public" pour gérer le parking de Verviers.

"Synergis a été mis en place pour des missions sportives, rien à voir avec le parking", a-t-il encore relevé. "Implicitement, le retrait de ce point signifie que les décisions du collège du 16 juin au 8 décembre sont invalidées et qu'elles n'ont plus de valeur", a ajouté de son côté Freddy Breuwer (MR).

Pour Daniel Smeet (Ecolo), cette demande de retrait est "un signe de dysfonctionnement". La problématique liée au parking reviendra au conseil communal au cours du mois de mars.

"Il faut laisser le temps au travail technique de se faire, il y a une instruction qui doit être réalisée sur un dossier comme celui-là, il est normal de renvoyer la balle à l'administration", a répondu Malik Ben Achour, conseiller communal PS et président de Synergis.

Ecolo et le PTB ont voté contre le retrait du point tandis que le PP s'est prononcé pour. Le retrait du point a donc été approuvé à 23 voix contre 5.